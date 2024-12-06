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12:05, 6 декабря 2024Россия

Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе

Mash связал отставку курского губернатора Смирнова с хищениями при строительстве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. Такую связь увидел Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, отставка Смирнова была внезапной. Ни он, ни представители его аппарата до последнего не знали о готовящихся кадровых изменениях.

Как утверждает Mash, в скором времени могут возбудить уголовное дело о хищении госденег в особо крупном размере. Издание допустило, что под статью могут попасть замы Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов.

В прошлом Mash опубликовал материал о том, что в Курской области управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 миллиарда 112 миллионов рублей с местной Корпорации развития за то, что та не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

По информации издания, кроме Денисова и Дедова могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт, который до этого возглавлял Курскую область, рассуждая об отставке Смирнова, заявил, что у региональных властей в последнее время были проблемы в коммуникации с людьми.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну временно возглавить Курскую область. Бывший губернатор приграничного региона объявил об отставке. Смирнов пояснил, что его перевели на другую должность, на какую именно, он не раскрыл.

ЖЗЛ
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