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09:59, 6 декабря 2024Россия

Ушедший в правительство экс-губернатор Курской области назвал проблемы властей региона

Старовойт: у властей Курской области были проблемы в коммуникации с людьми
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В последнее время власти Курской области испытывали проблемы в коммуникации с жителями и доведении до них информации о мерах поддержки. Об этом заявил перешедший в правительство России экс-губернатор региона, министр транспорта Роман Старовойт, пишет ТАСС.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил возглавить Курскую область депутату Госдумы Александру Хинштейну. Возглавлявший регион в течение 205 дней Алексей Смирнов в обращении к жителям заявил, что по решению руководства переходит на новую должность.

В беседе с агентством Старовойт заявил, что Смирнов недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона. По его словам, на региональном и федеральном уровне принято больше 160 мер поддержки населения области. «Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, — с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, в связи с этим было принято решение [о досрочном прекращении его полномочий]», — допустил Старовойт.

Ранее политолог Ростислав Туровский связал уход Смирнова с должности губернатора Курской области с неудачей в попытке сохранить контроль над общественным мнением. Он назвал действия властей неуверенными и хаотичными.

ЖЗЛ
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