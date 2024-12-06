Политолог объяснил уход Смирнова с поста губернатора Курской области

Политолог Туровский: Смирнову не удалось сохранить контроль над мнением общества

Уход с должности губернтора Курской области Алексея Смирнова связана с тем, что ему не удалось сохранить контроль над общественным мнением в регионе. Такое мнение выразил политолог Ростислав Туровский, его цитирует РБК.

Действия властей выглядели неуверенными и хаотичными, что стало понятным федералам. Да и победа Смирнова на выборах была не самой уверенной на фоне коллег Ростислав Туровский политолог

Туровский напомнил о недовольствах вынужденных переселенцев из приграничных районов, которые возникали во время руководства Смирновым Курской областью.

В свою очередь, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Смирнов не стал таким мощным моральным лидером, как, например, глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Ситуацию осложнило и ощущение растерянности власти, которое было заметно после вторжения ВСУ в регион.

По мнению Виноградова, власть не была готова к вторжению украинских войск. Неслучайно недавно произошли смены нескольких глав приграничных районов Курской области. На этом фоне можно сказать, что власть услышала недовольство граждан, добавил специалист.

Вечером в четверг, 5 декабря, президент России Владимир Путин предложил главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну возглавить Курскую область. Глава государства указал на необходимость «кризисного управления» в приграничном регионе и добавил, что по мере освобождения территории Курской области необходимо будет сделать многое для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и экономики региона в целом.

Хинштейн сменил на посту Алексея Смирнова. Он возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. Смирнова назначили временно исполняющим обязанности главы Курской области 15 мая, а в сентябре он победил на выборах. В полноправном статусе главы региона, без приставки врио, он пробыл 80 дней.