В Кремле ответили на вопрос о новом месте работы бывшего курского губернатора

Песков: новое место работы экс-главы Курской области Смирнова еще не известно

Новое место работы экс-главы Курской области Алексея Смирнова еще не известно. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, из слов представителя Кремля следует, что решение о предоставлении Смирнову новой должности уже принято.Также Песков подчеркнул, что Смирнов сам принял решение об уходе с должности. «Он сам подал в отставку», — заявил пресс-секретарь президента.

Путин сменил курского губернатора вечером в четверг, 5 декабря. Должность Алексея Смирнова он предложил депутату Александру Хинштейну.

Как заявил политолог Ростислав Туровский, отставка Смирнова с должности губернатора Курской области связана с тем, что ему не удалось сохранить контроль над общественным мнением в регионе. Туровский напомнил о недовольствах вынужденных переселенцев из приграничных районов, которые возникали во время руководства Смирновым Курской областью.