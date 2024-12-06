Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 6 декабря 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о новом месте работы бывшего курского губернатора

Песков: новое место работы экс-главы Курской области Смирнова еще не известно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Новое место работы экс-главы Курской области Алексея Смирнова еще не известно. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, из слов представителя Кремля следует, что решение о предоставлении Смирнову новой должности уже принято.Также Песков подчеркнул, что Смирнов сам принял решение об уходе с должности. «Он сам подал в отставку», — заявил пресс-секретарь президента.

Путин сменил курского губернатора вечером в четверг, 5 декабря. Должность Алексея Смирнова он предложил депутату Александру Хинштейну.

Как заявил политолог Ростислав Туровский, отставка Смирнова с должности губернатора Курской области связана с тем, что ему не удалось сохранить контроль над общественным мнением в регионе. Туровский напомнил о недовольствах вынужденных переселенцев из приграничных районов, которые возникали во время руководства Смирновым Курской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше