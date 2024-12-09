Хинштейн предложил покаяться чувствующим за собой грехи курским чиновникам

Хинштейн примет увольнение не готовых к новому формату работы курских чиновников

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы и кризисной системе управления. Об этом политик заявил в ходе оперативного совещания, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, и он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. «То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно», — добавил врио губернатора.

Во время совещания Хинштейн также сообщил, что подписал указ об отправке правительства региона в отставку. По его словам, до формирования нового кабмина все его члены будут работать в статусе врио.

О том, что Хинштейн временно возглавит Курскую область, стало известно 5 декабря. С предложением занять пост к нему обратился президент России Владимир Путин. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную ответственность. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря подчеркнул, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.