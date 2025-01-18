Ущерб агропромышленному комплексу Курской области от атак ВСУ оценили

Ущерб АПК Курской области от атак ВСУ оценили в 110 миллиардов рублей

Предварительный ущерб агропромышленному комплексу (АПК) Курской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценили более чем в 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, подсчет нанесенного ВСУ ущерба еще продолжается, и в будущем эта цифра вырастет.

«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери», — сообщил Стародубцев и отметил, что оценка ущерба носит заявительный характер.

Ранее врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что Минобороны предоставило список из 158 населенных пунктов Курской области, где как минимум в 16 из них есть полностью или частично разрушенные дома. В качестве примера он привел один из населенных пунктов Беловского района, где в результате атаки украинских дронов одномоментно сгорели порядка трех домов на одной улице.