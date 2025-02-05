Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям недостаточными

Путин: Для потерявших имущество жителей Курской области недостаточно ₽150 тысяч

Для потерявших имущество жителей Курской области не хватит 150 тысяч рублей. Недостаточными выплаты назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости

На встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном президент пообещал поручить правительству проработать вопросы о дополнительных компенсациях за утрату собственности. Сейчас 112 тысяч жителей курского приграничья уже получили выплаты в качестве компенсации утраченного имущества. Увеличенные выплаты помогут восстановить хозяйства, выразил надежду Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности главы региона заявил, что решения по программе восстановления курского приграничья будут прорабатываться с коллегами и правительством.

«Приступить к выработке ее параметров было бы правильно, даже не дожидаясь окончательного освобождения всей нашей территории и возможности начинать там работу, чтобы дальше не стоять, не тратить время на дополнительные действия. Чтобы как только можно было бы туда уже заходить, и это было бы безопасно, ведь безопасность — это главный приоритет», — отметил он.

Исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно-напряженная.