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18:02, 3 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пилот погиб во время боевого вылета. Его бригада бомбила Курскую область

ВВС Украины признали гибель летчика Болотова на боевом задании
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Libkos / AP

Во время боевого вылета погиб летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иван Болотов, о чем сообщила 831-ая Миргородская бригада тактической авиации, в которой он служил.

Там не уточнили дату, место и другие обстоятельства гибели пилота, имевшего звание капитана. «Так мужественно защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира <…> Ему было всего 24 года, но он был грамотным и опытным воином», — высказались о нем в бригаде, выразив соболезнования семье Болотова.

Ранее в понедельник, 3 февраля, в Минобороны России заявили, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила украинский самолет Су-27. Район уничтожения тяжелого истребителя не уточнялся.

Иван Болотов

Иван Болотов

Фото: @831tabr

Бригада Болотова бомбила Курскую область и имела американские F-16

В августе прошедшего года следователи возбудили уголовное дело о теракте после того, как ВСУ сбросили авиабомбу на понтонный мост в Курской области, в результате чего пострадала семья из трех человек.

Расследование проводилось именно в отношении военнослужащих 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ. Точные причастные к бомбежке тогда устанавливались.

В СК уточнили, что эта бригада 29 августа сбросила управляемую авиабомбу на понтонный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В этот момент по переправе двигался автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина не выжил после получения телесных повреждений, судьба его жены и дочери неизвестна. Ранения также получил местный житель, оказавшийся рядом в момент взрыва.

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Позднее, в ноябре, в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области установили личности пилотов ВСУ, выполняющих задачи в области на американских истребителях F-16. Среди них был назван другой пилот 831-й бригады — командир авиационного звена эскадрильи бригады подполковник Олег Климов 1992 года рождения.

В мае же 2024 года погиб еще один летчик 831-й бригады — Денис Василюк. Он считался одним из лучших украинских летчиков. Его Су-27 сбил истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя. До этого он совершил десятки боевых вылетов с начала СВО и был полным кавалером ордена «За мужество».

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