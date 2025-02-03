ВВС Украины признали гибель летчика Болотова на боевом задании

Во время боевого вылета погиб летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иван Болотов, о чем сообщила 831-ая Миргородская бригада тактической авиации, в которой он служил.

Там не уточнили дату, место и другие обстоятельства гибели пилота, имевшего звание капитана. «Так мужественно защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира <…> Ему было всего 24 года, но он был грамотным и опытным воином», — высказались о нем в бригаде, выразив соболезнования семье Болотова.

Ранее в понедельник, 3 февраля, в Минобороны России заявили, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила украинский самолет Су-27. Район уничтожения тяжелого истребителя не уточнялся.

Иван Болотов Фото: @831tabr

Бригада Болотова бомбила Курскую область и имела американские F-16

В августе прошедшего года следователи возбудили уголовное дело о теракте после того, как ВСУ сбросили авиабомбу на понтонный мост в Курской области, в результате чего пострадала семья из трех человек.

Расследование проводилось именно в отношении военнослужащих 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ. Точные причастные к бомбежке тогда устанавливались.

В СК уточнили, что эта бригада 29 августа сбросила управляемую авиабомбу на понтонный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В этот момент по переправе двигался автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина не выжил после получения телесных повреждений, судьба его жены и дочери неизвестна. Ранения также получил местный житель, оказавшийся рядом в момент взрыва.

Позднее, в ноябре, в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области установили личности пилотов ВСУ, выполняющих задачи в области на американских истребителях F-16. Среди них был назван другой пилот 831-й бригады — командир авиационного звена эскадрильи бригады подполковник Олег Климов 1992 года рождения.

В мае же 2024 года погиб еще один летчик 831-й бригады — Денис Василюк. Он считался одним из лучших украинских летчиков. Его Су-27 сбил истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя. До этого он совершил десятки боевых вылетов с начала СВО и был полным кавалером ордена «За мужество».