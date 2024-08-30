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20:59, 30 августа 2024Силовые структуры

Начато расследование после сброшенной ВСУ авиабомбы на мост в Курской области

СК возбудил дело против ВСУ, сбросивших авиабомбу на мост в Курской области
Начало событий в новости ВСУ сбросили авиабомбу на машину с пытавшейся покинуть курское приграничье семьей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после того, как ВСУ сбросили авиабомбу на понтонный мост в Курской области, в результате чего пострадала семья из трех человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Расследование проводится в отношении военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ. Военные следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

По данным следствия, 29 августа украинские военнослужащие сбросили управляемую авиабомбу на понтонный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В этот момент по переправе двигался автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина не выжил после получения телесных повреждений, судьба его жены и дочери неизвестна. Ранения также получил местный житель, оказавшийся рядом в момент взрыва.

Татьяна и Валерий Гребенниковы с дочерью эвакуировались в Курск из приграничной территории.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.

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      Любовь Ширижик
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