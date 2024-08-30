Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 30 августа 2024Россия

ВСУ сбросили авиабомбу на машину с пытавшейся покинуть курское приграничье семьей

ВСУ сбросили бомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть курское приграничье

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили авиабомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. Об этом пишет информационное агентство ANNA NEWS в Telegram.

В результате удара украинских военных автомобиль с россиянами был полностью уничтожен. Выжить не удалось никому из них. Помимо этого, взрыв авиабомбы окончательно разрушил поврежденный пролет сооружения.

Позже выяснилось, что в машине находились Татьяна и Валерий Гребенниковы, а также их дочь. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» близкие семьи рассказали, что «все произошло на их глазах». По их словам, семья оставалась на приграничной территории с начала вторжения ВСУ, но 29 августа решила уехать в Курск, использовав мост через Сейм.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

Ранее источник ТАСС в силовых структурах заявил, что украинские военные намеренно расправляются с мирными жителями, которые пытаются покинуть регион. Так, в одном из сел ВСУ атаковали машину с мирными жителями из соседней с дорогой посадки. По словам собеседника агентства, не понять, что в автомобиле находились гражданские, было невозможно.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Суд приступил к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

      Бывший судья ЕСПЧ от России оценил уголовное преследование Дурова

      Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

      В Донецке произошел взрыв

      Раскрыты потери ВСУ за неделю

      Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены

      На Украине заявили об отсутствии доверия с Бразилией

      В Одессе военкомы и полицейские подрались с жителями города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше