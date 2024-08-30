ВСУ сбросили авиабомбу на машину с пытавшейся покинуть курское приграничье семьей

ВСУ сбросили бомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть курское приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили авиабомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. Об этом пишет информационное агентство ANNA NEWS в Telegram.

В результате удара украинских военных автомобиль с россиянами был полностью уничтожен. Выжить не удалось никому из них. Помимо этого, взрыв авиабомбы окончательно разрушил поврежденный пролет сооружения.

Позже выяснилось, что в машине находились Татьяна и Валерий Гребенниковы, а также их дочь. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» близкие семьи рассказали, что «все произошло на их глазах». По их словам, семья оставалась на приграничной территории с начала вторжения ВСУ, но 29 августа решила уехать в Курск, использовав мост через Сейм.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах заявил, что украинские военные намеренно расправляются с мирными жителями, которые пытаются покинуть регион. Так, в одном из сел ВСУ атаковали машину с мирными жителями из соседней с дорогой посадки. По словам собеседника агентства, не понять, что в автомобиле находились гражданские, было невозможно.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.