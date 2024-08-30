ТАСС: ВСУ намеренно расправляются с мирными жителями в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно расправляются с мирными жителями, которые пытаются уехать из Курской области. Об этом стало известно ТАСС из источников в силовых структурах.

«Это точно военные преступления. Они [украинские бойцы] точно знают, что перед ними не военные, не силовики, а обычные граждане, которые пытаются уехать, и стреляют [по ним]», — рассказал собеседник агентства.

Так, в одном из приграничных сел автомобиль с мирными жителями в салоне атаковали из соседней посадки, фактически с обочины дороги. По словам представителя силовых структур, не понять, что в машине находились мирные жители, было невозможно. «Они [украинские боевики] ведут себя как настоящие фашистские оккупанты в российских селах. Часто фиксируются случаи мародерства», — добавил он.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже более трех недель. По последним данным, с начала вторжения украинских формирований в российский регион пострадали более 200 жителей. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как украинские солдаты расправились с детьми.