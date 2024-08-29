Российский боец Кадет: солдаты ВСУ расстреляли трех детей в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, украинские солдаты расстреливают мирное население и ведут себя на российской территории, как фашисты во времена Великой Отечественной войны.

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — рассказал боец.

Кадет вспомнил еще один пример расправы над мирными жителями в Малой Локне. Несколько мирных жителей собрались на площади около магазина для дальнейшей эвакуации. Над ними завис дрон-разведчик, а затем вышли два украинских солдата и расстреляли людей.

Ранее эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, что прятались от ВСУ в кустах и реке. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что украинские военные открывали огонь по автомобилям. Так, они расстреляли машину семьи, которая пыталась выехать через село Гуево.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.