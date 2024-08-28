Жители Курской области рассказали о спасении от ВСУ в кустах и реке

В Курской области жители спасались от ВСУ вплавь и прятались в кустах

Эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, что прятались от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кустах и реке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военное следствие Следственного комитета России.

Жители региона рассказали, что вместе с детьми спасались в реке и прятались в кустах от солдат ВСУ, которые обстреливали улицы и жилые дома. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что украинские военные открывали огонь по автомобилям. Так, они расстреляли машину семьи, которая пыталась выехать через село Гуево. Водитель получил ранение, его супруга — контузию.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.