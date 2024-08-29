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19:45, 29 августа 2024Россия

Выросло число обратившихся за медпомощью с начала вторжения ВСУ жителей Курской области

С начала вторжения ВСУ за медпомощью обратились 213 жителей Курской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число мирных жителей Курской области, обратившихся за медпомощью с начала вторжения Вооруженных сил Украины, выросло до 213. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram.

В том числе врачи осмотрели 11 детей. В настоящее время в стационарах региона размещены 67 человек, из них два ребенка.

Кроме того, за минувшие сутки из Курской области эвакуировали 12 человек. Также продолжается работа по розыску пропавших без вести. Согласно данным МЧС России, всего найдены 414 человек.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что жертвами атаки ВСУ на Курскую область стал 31 человек. Официально эта информация не подтверждена.

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ВСУ нанесли массированный удар по Курской области утром 6 августа. Сначала Украина обстреляли приграничный город Суджа, после чего начала штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Бои на территории региона продолжаются.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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