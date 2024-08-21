Число жертв атак ВСУ в Курской области возросло

В Курской области из-за вторжения ВСУ погиб 31 человек

Число жертв атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области возросло до 31. Об этом заявил источник ТАСС в медицинских службах.

20 августа сообщалось о 17 жертвах вторжения ВСУ в российское приграничье и о более чем 140 пострадавших.

По состоянию на утро среды, 21 августа, 143 человека получили травмы различной степени тяжести, 79 из них госпитализированы. Среди пострадавших четверо детей.

В Курской области на фоне атаки ВСУ ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Бои там продолжаются больше двух недель. Из-за опасности из приграничья были эвакуированы более 121 тысячи человек. О судьбе 2 тысяч граждан, которые находятся на территориях, контролируемых ВСУ, властям ничего не известно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До случившегося существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств», считает он.