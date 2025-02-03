ВВС Украины сообщили о гибели летчика во время боевого вылета

В ВВС Украины сообщили о гибели летчика-истребителя Болотова

Летчик-истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иван Болотов погиб во время боевого вылета. Об этом сообщила 831-й Миргородская бригада тактической авиации в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны — летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее в Пентагоне не смогли разобраться, какую номенклатуру вооружений считать поставленной Украине из-за путаницы между разными департаментами.