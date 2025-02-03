Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 3 февраля 2025Бывший СССР

ВВС Украины сообщили о гибели летчика во время боевого вылета

В ВВС Украины сообщили о гибели летчика-истребителя Болотова
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Air Force Command of Ukrainian Armed Forces / Reuters

Летчик-истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иван Болотов погиб во время боевого вылета. Об этом сообщила 831-й Миргородская бригада тактической авиации в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны — летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее в Пентагоне не смогли разобраться, какую номенклатуру вооружений считать поставленной Украине из-за путаницы между разными департаментами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше