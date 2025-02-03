Пентагон запутался в поставленных Украине вооружениях

Reuters: Пентагон не разобрался, какие вооружения считать поставленными Украине

В Пентагоне не смогли разобраться, какую номенклатуру вооружений считать поставленной Украине из-за путаницы между разными департаментами. Об этом сообщает Reuters.

«Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружило, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали», — передает агентство.

В связи с этим американское оборонное ведомство обновило инструкции во избежание подобных недоразумений, отмечает Reuters.

Ранее источники Reuters сообщили, что США к ноябрю 2024 года поставили Украине военную помощь лишь на половину суммы от обещанной Киеву.