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16:43, 3 февраля 2025Мир

Пентагон запутался в поставленных Украине вооружениях

Reuters: Пентагон не разобрался, какие вооружения считать поставленными Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Пентагоне не смогли разобраться, какую номенклатуру вооружений считать поставленной Украине из-за путаницы между разными департаментами. Об этом сообщает Reuters.

«Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружило, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали», — передает агентство.

В связи с этим американское оборонное ведомство обновило инструкции во избежание подобных недоразумений, отмечает Reuters.

Ранее источники Reuters сообщили, что США к ноябрю 2024 года поставили Украине военную помощь лишь на половину суммы от обещанной Киеву.

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