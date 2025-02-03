В США раскрыли объемы предоставленной Украине военной помощи

Reuters: США к ноябрю 2024 года поставили Киеву половину обещанной помощи

США к ноябрю 2024 года поставили Украине военную помощь лишь на половину суммы от обещанной Киеву. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, ознакомленных с данными, к ноябрю было поставлено лишь около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году из американских запасов, а к началу декабря поступило лишь около 30 процентов обещанных бронированных машин», — говорится в материале.

По словам американских чиновников, небольшие партии вооружения могли прибыть на Украину в течение недели или двух. Более крупные поставки, особенно если техника нуждалась в ремонте, могли занять до четырех месяцев. При этом проведенный агентством анализ показал, что большинство поставок американской помощи Украине летом 2024 года были ограниченными: они включали системы ПВО малой дальности, запасные транспортные средства и артиллерию, чтобы Киев «мог проводить оборонительные мероприятия, но не существенные наступления».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственное расследование сообщало, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией.