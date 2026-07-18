Мирошник: Ротация кабинета министров необходима Зеленскому для назначения лояльных людей

Ротация кабинета министров необходима президенту Украины Владимиру Зеленскому для назначения на ключевые посты максимально лояльных и управляемых людей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Ротация кабинета министров заключается в том, чтобы к власти привести людей максимально управляемых и минимально политически амбициозных, которые доказали свою лояльность Зеленскому», — сказал дипломат.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Комментируя уход с поста, Федоровпризнавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО.

Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова: с ними у Федорова, как писали СМИ, были серьезные разногласия.

