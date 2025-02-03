На Западе заявили о намеренном замедлении помощи Украине Байденом

Reuters: Администрация Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине

Администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственное расследование.

«Однако задержки продолжались и после того, как деньги были выделены», — отмечается в расследовании со ссылкой на американских и украинских чиновников.

В частности, по данным собеседников, окружение Байдена стремилось уменьшать темпы поставок вооружений, опасаясь истощения собственных запасов. Однако сразу после победы нового президента США Дональда Трампа объемы помощи снова резко возросли и вплоть до инаугурации соответствовали уровню 2022 года.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Отмечается, что окружение американского лидера еще не знает, как на подобную идею отреагирует украинский президент Владимир Зеленский.