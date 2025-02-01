Трамп захотел провести выборы на Украине

Reuters: Трамп хочет побудить Киев к выборам для перемирия с Москвой

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«[Спецпосланник США по Украине Кит] Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы. Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — указано в материале.

Отмечается, что в администрации Трампа еще не знают, как на подобное предложение отреагирует украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее спецпосланник Келлог назвал желаемые сроки проведения выборов на Украине — США хотят, чтобы они состоялись до конца 2025 года. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии», — сказал чиновник.