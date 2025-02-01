Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 1 февраля 2025Мир

Трамп захотел провести выборы на Украине

Reuters: Трамп хочет побудить Киев к выборам для перемирия с Москвой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / IMAGO / CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«[Спецпосланник США по Украине Кит] Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы. Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — указано в материале.

Отмечается, что в администрации Трампа еще не знают, как на подобное предложение отреагирует украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее спецпосланник Келлог назвал желаемые сроки проведения выборов на Украине — США хотят, чтобы они состоялись до конца 2025 года. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии», — сказал чиновник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

      Военные блогеры опровергли данные о российском авиаударе по интернату с пленными в Судже

      Военкор задумался о наказании для ВСУ за зверства в Курской области

      Российский боец потерпел первое поражение в UFC

      Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

      Трамп захотел провести выборы на Украине

      Мощный пожар охватил отель в российском регионе

      Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Дании

      Павлович одержал победу в UFC

      Из «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше