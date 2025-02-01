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19:07, 1 февраля 2025Мир

В США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине

Спецпосланник США Келлог потребовал проведения выборов на Украине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине: Запад хочет, чтобы они состоялись до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — высказался Келлог.

Источник в украинском правительстве рассказал Reuters, что администрация Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.

Также в Белом доме идут обсуждения о необходимости требований о прекращении огня перед заключением более длительных договоренностей, сообщает агентство. По мнению источника, если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры с Москвой.

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