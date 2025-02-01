Спецпосланник США Келлог потребовал проведения выборов на Украине

США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине: Запад хочет, чтобы они состоялись до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — высказался Келлог.

Источник в украинском правительстве рассказал Reuters, что администрация Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.

Также в Белом доме идут обсуждения о необходимости требований о прекращении огня перед заключением более длительных договоренностей, сообщает агентство. По мнению источника, если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры с Москвой.

Ранее в России высказались об отношении Запада к вопросу легитимности Владимира Зеленского. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Президент России Владимир Путин публично открыл политическую правду о нелегитимности президента Украины Зеленского. «Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — прокомментировал Карасин.