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12:29, 29 января 2025Россия

В России высказались об отношении Запада к вопросу легитимности Зеленского

Сенатор Карасин: Путин публично открыл правду о нелегитимности Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин публично открыл политическую правду о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на вопрос о возможности признания украинского лидера нелегитимным на Западе.

«Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — сказал Карасин.

По словам сенатора, российский президент публично открыл политическую правду.

Как на это будут реагировать в Евросоюзе, на Западе и так далее — это уже открытый вопрос. Но все должны понимать, что речь идет о нелегитимном руководителе, который делает вид, что ничего подобного не произошло

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер посчитал, что слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могут подтолкнуть страны Запада к началу дискуссии по вопросу о полномочиях последнего. Дать старт обсуждениям может президент США Дональд Трамп, предполагает политолог.

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