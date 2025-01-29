В Турции оценили слова Путина о нелегитимности Зеленского

Политолог Сезер: слова Путина запустят обсуждение легитимности Зеленского

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сезер оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского и подчеркнул, что высказывания могут запустить обсуждение легитимности Зеленского.

«Полагаю, в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт и мы вступим в интересный период», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, может представитель Верховной Рады. По его словам, если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ. Он также напомнил, что когда принимали этот указ, Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить документ, «потому что он нелегитимный».

