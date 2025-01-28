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21:07, 28 января 2025Россия

Путин заявил о возможности отменить запрет на переговоры Украины с Россией

Путин заявил о возможности отменить указ, запрещающий переговоры Украины с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, может представитель Верховной Рады, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если Киев захочет отменить указ, запрещающий переговоры с Москвой, то украинские власти найдут юридический способ, это может сделать председатель Рады.

Путин напомнил, что когда принимал этот указ, Владимир Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить закон, «потому что он нелегитимный». «Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть», — подчеркнул глава государства.

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