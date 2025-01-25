Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с Путиным

Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был связан с обстоятельствами момента, когда он был подписан. Его слова передает ТАСС.

По его словам, на момент подписания этого указа было много «теневых политических процессов», в которые были вовлечены украинский депутатский корпус, евродепутаты и США. Он добавил, что прекратил эти процессы, внеся запрет на переговоры с Россией. Он также сообщил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию, но предположил, что там будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.

Ранее Зеленский заявил, что общение президента США Дональда Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой.