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16:07, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленский посоветовал Трампу расставить приоритеты в общении по Украине

Зеленский: Общение Трампа с Украиной должно быть в приоритете над Москвой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общение президента США Дональда Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Я считаю, что наша коммуникация с президентом Трампом, и насколько мне известно, команды над этим работают, должна быть в приоритете, а потом уже с (…) [Москвой]», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

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