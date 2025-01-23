Зеленский посоветовал Трампу расставить приоритеты в общении по Украине

Зеленский: Общение Трампа с Украиной должно быть в приоритете над Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общение президента США Дональда Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Я считаю, что наша коммуникация с президентом Трампом, и насколько мне известно, команды над этим работают, должна быть в приоритете, а потом уже с (…) [Москвой]», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.