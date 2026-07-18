Промах американских Patriot показали на видео

Американские Patriot пролетели мимо атакующих Иорданию ракет

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot пропустил атаковавшие Иорданию баллистические ракеты. Видео с промахом американских противоракет опубликовал Telegram-канал «Война история оружие».

На ролике видна пара ярких следов от ракет, которые приближаются к земле. Рядом с ними видны противоракеты, которые пролетели мимо и взорвались в воздухе. Утверждается, что запись сделали во время налета иранских ракет на Иорданию.

Ранее Корпус стражей исламской революции показал на видео пуски дронов-камикадзе и различных ракет, включая Kheibar Shekan и Fateh-110. Средства поражения нацелили на американские базы в регионе.

17 июля на спутниковых снимках заметили размещенный в Ираке ЗРК Patriot, который Иран поразил в ходе ответных ударов.

В июне стало известно, что на Украине перехватчики ЗРК Patriot не смогли догнать и сбить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».