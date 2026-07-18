Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 18 июля 2026Мир

Промах американских Patriot показали на видео

Американские Patriot пролетели мимо атакующих Иорданию ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot пропустил атаковавшие Иорданию баллистические ракеты. Видео с промахом американских противоракет опубликовал Telegram-канал «Война история оружие».

На ролике видна пара ярких следов от ракет, которые приближаются к земле. Рядом с ними видны противоракеты, которые пролетели мимо и взорвались в воздухе. Утверждается, что запись сделали во время налета иранских ракет на Иорданию.

Ранее Корпус стражей исламской революции показал на видео пуски дронов-камикадзе и различных ракет, включая Kheibar Shekan и Fateh-110. Средства поражения нацелили на американские базы в регионе.

17 июля на спутниковых снимках заметили размещенный в Ираке ЗРК Patriot, который Иран поразил в ходе ответных ударов.

В июне стало известно, что на Украине перехватчики ЗРК Patriot не смогли догнать и сбить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Перекрытие доступа ВСУ к морю и ликвидация топливной инфраструктуры Украины. Каковы итоги ударов ВС России за сутки?
    Футболист сборной России перешел из «Локомотива» в «Краснодар»
    Захарова назвала одну из самых больших угроз современному миру
    Промах американских Patriot показали на видео
    Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа
    В Иране назвали количество жертв после возобновления авиаударов США
    В МИД России раскрыли причины кадровых перестановок на Украине
    В письме Писториуса Федорову увидели скрытый упрек в адрес Зеленского
    Стало известно о возможном примирении принца Гарри с семьей
    Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok