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10:09, 15 июня 2026Наука и техника

Американский Patriot не успел за российским «Цирконом» и упал

На Украине ракета Patriot не успела настигнуть «Циркон» и упала
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

На Украине ракета системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot американского производства не успела настигнуть российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и упала. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«По аналогии с прошлым разом можно увидеть и попытку перехвата ракет при помощи, предположительно, MIM-104 Patriot, однако зенитная ракета, не поспевая за "Цирконами", падает где-то недалеко от места прилетов», — говорится в публикации.

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