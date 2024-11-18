«Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

Генерал-майор Попов: ВСУ могут ударить ракетами ATACMS по городам РФ

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал цели на территории России, по которым Украина ударит в первую очередь, если получит разрешение использовать дальнобойное оружие. Он не исключил, что Киев будет атаковать крупные города.

Попов считает, что Вооруженные силы противника (ВСУ) «не будут заморачиваться над тем, чтобы прицельно и качественно работать по объектам военного назначения или хотя бы даже по объектам оборонно-промышленного комплекса России». По его словам, ракеты могут попасть в зону любых пригородных объектов, в том числе в спортивный комплекс или рынок.

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Заслуженный военный летчик допустил, что под руководством западных кураторов украинские военные будут действовать по полетному заданию. В таком случае, указал он, под удар могут попасть арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы стратегической или оперативно-тактической авиации, центры переучивания. Попов подчеркнул, что все перечисленные им объекты хорошо защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), включая подразделения радиоэлектронной борьбы, поэтому результативность у ВСУ будет низкой.

Тем не менее угроза большая. И это нужно не просто принимать к сведению, а резко увеличить и еще раз «взбодрить» весь личный состав систем ПВО, систем обнаружения, даже если там давно уже ничего не происходило Владимир Попов генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России

Попов перечислил регионы России с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ

Генерал-майор авиации считает, что стоит «ожидать подлости со стороны Украины». В связи с этим он призвал озадачить командиров и начальников войск дальних рубежей России — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и других. Попов считает, что именно над этими регионами страны нависла наивысшая угроза ударов дальнобойных ракет ВСУ.

По словам летчика, администрациям городов и райцентров следует спланировать действия по ликвидации возможных последствий атак украинской армии.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что Киев будет использовать западные ракеты для того, чтобы сеять панику среди мирного населения России. «Эта история с разрешением наносить удары вглубь России никак не повлияет на ход конфликта. Это больше информационно-психологическая операция», — указал военный.

Литовкин подчеркнул, что благодаря эффективной системе ПВО Россия способна противостоять попыткам нанесения ударов западными ракетами по своей территории.

В Кремле ответили на данные о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По словам собеседников издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Северной Кореи.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что разрешение Запада наносить удары дальнобойным оружием вглубь России означает новый виток напряженности в конфликте. Он подчеркнул, что возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на фоне слухов о разрешении ВСУ применять дальнобойное оружие заметил, что Россия может рассчитывать только на себя и свою армию. Он добавил, что Вооруженные силы страны готовы к любому развитию событий.

