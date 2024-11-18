Песков: Путин четко донес позицию по ударам ракетами ATACMS по РФ

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу должна быть понятна для всех. «Эти сигналы были считаны коллективным Западом. И они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге», — добавил он.

Удары способен выполнять только Запад

По словам Пескова, главная опасность в вопросе разрешения наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами состоит в том, что эти удары способны выполнять западные страны, а не Киев.

«Эти удары наносят те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — указал он.

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Официальный представить Кремля указал, что подобное кардинальным образом меняет модальность западных стран в вовлеченности в конфликт.

Байден санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Собеседники издания указали, первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.

Отмечалось, что решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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Кроме того, Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь территории России. Уточняется, что Вооруженные силы республики для ударов смогут использовать ракеты SCALP и Storm Shadow.

В сентябре стало известно, что Украина передала США и Великобритании список целей на территории России, которые попытаются поразить после получения разрешения. Позже газета The Times сообщила, что в зоне досягаемости крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG может оказаться 14 аэродромов.

Путин предупредил Запад о последствиях разрешения

Разрешение Вооруженным силам Украины бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

