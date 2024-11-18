Песков: разрешение ВСУ бить вглубь России означает новый виток напряженности

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если Западом было действительно сформулировано и доведено до киевского режима разрешение на удары ВСУ вглубь России, то это, конечно же, качественно новый виток напряженности в конфликте на Украине», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что это решение означало бы «качественно новую ситуацию» с точки зрения вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

Издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также позволили Украине наносить удары вглубь территории России. Однако позже газета удалила эту информацию без объяснения причин.