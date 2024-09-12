«Речь идет о прямом участии в конфликте». Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ означает прямое участие НАТО в конфликте

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Речь идет не о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары западным высокоточным дальнобойным оружием по территории России, а о том, чтобы принять решение о прямом участии стран НАТО в конфликте. Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал споры в США о разрешении на удары «камуфляжной дискуссией», так как решение уже принято. Официальный представитель Кремля добавил, что вся ситуация является продолжением линии «войны до последнего украинца». Он подчеркнул, что подобные разрешения Киеву будут означать еще большую вовлеченность Запада в конфликт.

Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь России без помощи Запада

Путин отметил, что Украина не способна бить дальнобойным оружием вглубь российской территории без помощи со стороны стран Запада.

Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии Владимир Путин президент России

Глава государства пояснил, что у Украины «нет технических возможностей» задавать цели для ударов по российской территории, так как у нее нет необходимых для этого разведданных со спутников, которые имеет НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает прямую поддержку ВСУ для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.

Зеленский призвал Запад к откровенности в вопросе разрешения на удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад быть откровенным в вопросе разрешения на удары переданным оружием вглубь территории России.

По словам политика, Запад фактически отказался от принятия подобного решения. Украинский лидер подчеркнул, что партнеры должны выдать Киеву разрешение на использование оружия в полном объеме, а оговорки о расстоянии будут показывать желание Запада избежать медийного давления.

Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Снимать ограничения — значит снимать ограничения Владимир Зеленский президент Украины

Затягивание процесса по использованию Украиной соответствующего оружия на территории России приводит к тому, что Россия перемещает военные цели глубже на свою территорию, добавил Зеленский. По его мнению, решение стран Запада должно быть мотивировано желанием помочь Украине, а не политическими соображениями.

Украинский лидер также прокомментировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми. Он заявил, что украинская сторона хорошо подготовилась и была убедительной.

В свою очередь, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал, что президент США не разрешит Украине бить вглубь России западным оружием. По его мнению, на Западе уже не верят в способность ВСУ воевать и «настроены на то, что пора уже садиться за переговоры».

Главы Госдепа США и МИД Великобритании обсуждали разрешение на удары в Киеве

10 сентября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

До этого глава Госдепартамента отмечал, что американский лидер обсудит соответствующее решение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В ходе визита в Киев Блинкен также обговорил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.

По данным The Guardian, положительное решение по применению ВСУ западных ракет для ударов вглубь России уже может быть принято, так как в противном случае госсекретарь США и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не приехали бы на встречу с Владимиром Зеленским 11 сентября. Как уточняет издание, Киеву могут разрешить использовать малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

Издание The Times со ссылкой на источники указало, что Байден может разрешить украинским военным бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.

Байден может разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог, ракеты Scalp, для ударов вглубь российской территории. Это решение будет принято на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг The Times

Авторы материала отметили, что Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

