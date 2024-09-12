Зеленский пожаловался на отказ Запада атаковать вглубь России

Зеленский: Запад фактически отказался атаковать вглубь России

Запад фактически отказался от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

«Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений», — сказал он.

По его словам, затягивание процесса по использованию Украиной соответствующего оружия на территории России приводит к тому, что Россия перемещает военные цели глубже на свою территорию.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми. Он заявил, что украинская сторона хорошо подготовилась и была убедительной.