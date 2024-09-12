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16:48, 12 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отказ Запада атаковать вглубь России

Зеленский: Запад фактически отказался атаковать вглубь России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад фактически отказался от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

«Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений», — сказал он.

По его словам, затягивание процесса по использованию Украиной соответствующего оружия на территории России приводит к тому, что Россия перемещает военные цели глубже на свою территорию.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми. Он заявил, что украинская сторона хорошо подготовилась и была убедительной.

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      Илья Таксюр
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