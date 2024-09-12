Зеленский ответил на вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

Зеленский заявил, что не увидел результатов применения дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел результатов от применения дальнобойного оружия. Так он ответил на вопрос об ударах вглубь России, передает «УНИАН» в Telegram.

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях (…) на территории Российской Федерации. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия», — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский прокомментировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми. Президент Украины назвал ее очень серьезной. По его словам, украинская сторона хорошо подготовилась к встрече и была убедительной.

Ранее Блинкен заявил, что в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет и доложит о результатах переговоров президенту США Джо Байдену.