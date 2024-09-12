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15:41, 12 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

Зеленский заявил, что не увидел результатов применения дальнобойного оружия

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел результатов от применения дальнобойного оружия. Так он ответил на вопрос об ударах вглубь России, передает «УНИАН» в Telegram.

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях (…) на территории Российской Федерации. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия», — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский прокомментировал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми. Президент Украины назвал ее очень серьезной. По его словам, украинская сторона хорошо подготовилась к встрече и была убедительной.

Ранее Блинкен заявил, что в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет и доложит о результатах переговоров президенту США Джо Байдену.

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      Кристина Есикова
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