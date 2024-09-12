На Украине спрогнозировали запрет США бить Киеву вглубь России западным оружием

Соскин: Байден не разрешит Украине бить вглубь России западным оружием

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал, что президент США Джо Байден не разрешит Украине бить вглубь России западным оружием. Такое предположение он сделали в своем блоге на YouTube.

«Они [США] видят, что давай [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — посчитал он.

По мнению Соскина, на Западе уже не верят в способность ВСУ воевать и «настроены на то, что пора уже садиться за переговоры».

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен якобы передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что разговаривал с Блинкеном. «Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS]», — заявил конгрессмен.

Также сообщалось, что Джо Байден собирался обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Президент России Владимир Путин в четверг высказался, что такое разрешение будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.