Блинкен передаст Украине разрешение США на удары по России дальнобойными ракетами

Конгрессмен Маккол: Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS

В ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол в интервью журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке, опубликовавшей его ответ в соцсети Х.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS]», — заявил конгрессмен в беседе с Бруфке.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков предположил, что Киев может получить соответствующее разрешение в видимой перспективе.