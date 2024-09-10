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16:12, 10 сентября 2024Мир

В России оценили вероятность изменения позиции Запада по ударам ВСУ вглубь страны

Депутат Новиков: ВСУ могут получить разрешение наносить удары вглубь России

Фото: Leah Millis / Reuters

Решение о том, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России дальнобойным оружием Запада может быть принято в видимой перспективе, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что это потребует от России дополнительных мер технического характера.

«Разговоры об ударах вглубь России участились, потому что спонсоры президента Украины Владимира Зеленского чувствуют, что в рамках прежней концепции соблюдения некоторых правил Украине не удается победить в противостоянии. Но позволить себе проиграть, дать возможность проиграть Зеленскому на Западе не могут», — сказал Новиков.

Победа или поражение Украины в конфликте, по словам депутата, кажется многим западным политикам судьбоносной. Это вынуждает их последовательно принимать те решения, которые ранее даже отказывались обсуждать.

«Что касается перспектив, прогнозов принятия решения об ударах вглубь России, не уверен, что оно будет принято во время ближайшей встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Другое дело, что общественное мнение Запада в принципе готовится к тому, что рано или поздно такой шаг будет сделан. Это потребует от нас дополнительных шагов и мер технического характера», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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      Варвара Кошечкина
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