Британия решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
При этом, несмотря на то что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен.
Источники издания утверждают, что, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как пишет издание, Блинкен намекнул, что Белый дом тоже намерен снять ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия.
При этом ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Лондона по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.
В то же время газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету ВСУ на удары вглубь территории России. Отмечается, что Франция и Великобритания поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.