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22:17, 11 сентября 2024Мир

Британия решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Guardian: Британия решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

При этом, несмотря на то что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен.

Источники издания утверждают, что, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как пишет издание, Блинкен намекнул, что Белый дом тоже намерен снять ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия.

При этом ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Лондона по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.

В то же время газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету ВСУ на удары вглубь территории России. Отмечается, что Франция и Великобритания поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

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      Марина Совина
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