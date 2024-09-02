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21:52, 2 сентября 2024Мир

В Британии призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

The Standart: консерваторы призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

Фото: UK House of Commons / Reuters

Правительство Великобритании должно пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России, призвали депутаты-консерваторы в Палате общин. Об этом пишет The Standart.

Как заявил британский экс-министр обороны Марк Франсуа, без необходимого оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались «со связанными за спиной руками». По его словам, «СМИ постоянно сообщают о наличии американского вето на использование Украиной ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине России, даже несмотря на то что это окажет существенную помощь Украине». Поэтому, считает Франсуа, главе МИД Великобритании следовало бы «поговорить с нашими американскими союзниками, чтобы добиться отмены этого вето».

Министр по вопросам развития в британском внешнеполитическом ведомстве Аннелиза Доддс подчеркнула, что «позиция правительства Великобритании остается неизменной и оно работает с союзниками над поставками Украине боеприпасов и поддержки».

Ранее The Telegraph писала, что Великобритания не одобрит использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как это может втянуть США в конфликт. Как сообщалось, Вашингтон боится эскалации ситуации больше, чем Лондон.

Источник «РБК-Украина» утверждает, что Великобритания может разрешить Украине удары по России крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, если на это согласятся Франция, Германия и США.

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      Марина Совина
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