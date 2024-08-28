Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 28 августа 2024Мир

В Британии оценили использование ВСУ Storm Shadow вглубь России

The Telegraph: Лондон не одобрит использование ВСУ ракет Storm Shadow из-за США

Фото: Amir Cohen / Reuters

Великобритания не одобрит использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как подобные действия могут втянуть США в конфликт. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Вашингтон боится эскалации больше, чем Лондон, потому что, в конце концов, именно США придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией (...) Ракеты Shadow Storm применяются вместе с секретными американскими системами, которые требуют разрешения США на их использование», — передает издание.

Кроме того, источник в Белом доме рассказал газете, что британские ракеты «не смогут поразить цели, расположенные на территории России, так как их переместили подальше от границ».

25 августа издание The Guardian сообщило, что Украина намерена получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по российской территории. Киев полагает, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

      В ДНР три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрел мирного села

      В Германии предупредили Зеленского о последствиях ударов по России

      Врач сообщил о смерти пострадавшего при ракетной атаке ВСУ на российский паром

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

      ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью

      Вино из Европы оказалось под угрозой из-за изменения климата

      На проблемах с платежами в Турцию начали наживаться мошенники

      Российский суд выдал санкцию на уехавшего в США основателя группы «Открытие»

      Жена российского миллиардера опубликовала фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше