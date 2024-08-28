The Telegraph: Лондон не одобрит использование ВСУ ракет Storm Shadow из-за США

Великобритания не одобрит использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как подобные действия могут втянуть США в конфликт. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Вашингтон боится эскалации больше, чем Лондон, потому что, в конце концов, именно США придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией (...) Ракеты Shadow Storm применяются вместе с секретными американскими системами, которые требуют разрешения США на их использование», — передает издание.

Кроме того, источник в Белом доме рассказал газете, что британские ракеты «не смогут поразить цели, расположенные на территории России, так как их переместили подальше от границ».

25 августа издание The Guardian сообщило, что Украина намерена получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по российской территории. Киев полагает, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.