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10:12, 25 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ атаковать центральные области России

The Guardian: ВСУ планируют атаковать центральные области РФ ради демонстрации

Фото: John Keeble / Getty Images

Украина намерена атаковать центральные области России ракетами Storm Shadow ради демонстрации. О планах Киева получить разрешение на использовании дальнобойного оружия пишет The Guardian.

«Украина хочет получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий», — пишет издание, ссылаясь на украинских чиновников.

Отмечается, что по словам одного высокопоставленного чиновника в Киеве, стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой США.

Ранее глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории способствуют миротворческим усилиям по завершению украинского конфликта.

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      Валентин Карант
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