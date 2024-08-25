Стало известно о планах ВСУ атаковать центральные области России

The Guardian: ВСУ планируют атаковать центральные области РФ ради демонстрации

Украина намерена атаковать центральные области России ракетами Storm Shadow ради демонстрации. О планах Киева получить разрешение на использовании дальнобойного оружия пишет The Guardian.

«Украина хочет получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий», — пишет издание, ссылаясь на украинских чиновников.

Отмечается, что по словам одного высокопоставленного чиновника в Киеве, стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой США.

Ранее глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории способствуют миротворческим усилиям по завершению украинского конфликта.