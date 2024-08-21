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18:39, 21 августа 2024Мир

Глава евродипломатии назвал миротворчеством удары дальнобойными ракетами вглубь России

Глава дипломатии ЕС: удары ракетами вглубь России способствуют миротворчеству

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории способствуют миротворческим усилиям по завершению украинского конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Использование ракет дальнего радиуса действия по России, по мнению главы евродипломатии, позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

17 августа стало известно, что Великобритания запросила у США одобрение на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. До этого бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западных союзников разрешить Украине бить по целям в России предоставленным оружием.

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      Глеб Бажуткин
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