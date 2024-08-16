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21:26, 16 августа 2024Мир

Экс-премьер Британии привал Запад разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России

Борис Джонсон. Фото: Alona_nikolaievych / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России предоставленным оружием. Об этом он написал в статье для Daily Mail.

Политик назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «лучшими новостями за последнее время», однако обратил внимание на успех российских войск в Донбассе, где используются планирующие бомбы.

Джонсон считает, что единственной возможностью остановить применение этих боеприпасов может стать удар по авиабазам, которые используют самолеты России. Сделать это можно только с использованием западных вооружений, которые уже предоставлены Киеву.

«Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет — так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?» — заявил экс-премьер.

Он призвал закончить с задержками и полумерами в вопросе поддержки Украины и дать необходимые средства, «чтобы завершить работу». Политик пояснил, что имеет в виду полноценное разрешение на использование уже предоставленного оружия.

Также Джонсон прокомментировал информацию о том, что британские Storm Shadow могут быть использованы для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее газета Telegraph утверждала, что подобные вопросы касаются еще двух стран, помимо Великобритании.

Экс-премьер подчеркнул, что это оружие оплачено британскими налогоплательщиками, поэтому только Лондон может решать, каким образом его использовать. Он также призвал Соединенное Королевство проявить лидерство в вопросе атак на Россию западными вооружениями, чтобы другие страны последовали этому примеру.

Ранее Джонсон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в случае своего переизбрания. По его мнению, приемлемыми для Запада условиями окончания конфликта являются отказ Киева от выхода на границы 1991 года и сохранение за Украиной права на членство в ЕС и НАТО.

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      Марина Совина
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