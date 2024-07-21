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00:16, 21 июля 2024Мир

Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Tolga Akmen / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил в статье для Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.

По его мнению, именно Трамп может закончить конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях. Одним из таких он назвал выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что фактически означает отказ от требования возвращения границ 1991 года.

«Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — говорится в публикации.

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Джонсон посоветовал для этого увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на удары вглубь российской территории, что должно заставить РФ отступить.

После осуществления такого сценария экс-премьер предложил заключить сделку с Россией: ввести особые меры защиты для носителей русского языка на Украине, а также провести глобальное восстановление отношений Вашингтона с Москвой, что может сделать только Трамп.

В статье Джонсон также отметил, что у Трампа есть сила и смелость спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами. Джонсон отметил, что бывший американский лидер продемонстрировал свой характер, когда на сцене после совершенного покушения поднял кулак вверх.

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      Сергей Грехов
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