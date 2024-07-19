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23:47, 19 июля 2024Мир

Джонсон выразил уверенность в способности Трампа завершить конфликт на Украине

Бывший премьер Британии Джонсон: Трамп сможет завершить конфликт на Украине
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Tolga Akmen / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что экс-президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине. Об этом политик написал в своей статье для Daily Mail.

По его мнению, у Трампа «есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами». Джонсон отметил, что бывший американский лидер продемонстрировал свой характер, когда еще на сцене после совершенного покушения он поднял кулак вверх.

Трамп понимает, что поражение Украины обернется поражением и для Соединенных Штатов, считает британский политик. Он также заявил, что украинцы являются «самой эффективной антироссийской силой в мире».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа о способности завершить украинский конфликт. Пресс-секретарь заявил, что высказывание экс-президента говорит о его слабом понимании ситуации.

28 июня Трамп заверил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока.

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      Марина Совина
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