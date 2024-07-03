В Кремле исключили диалог Путина и Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин не ведет диалог с бывшим американским лидером Дональдом Трампом касательно ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это не так», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя информацию в западных средствах массовой информации о том, что Путин и Трамп якобы обсуждают достижение мира на Украине.
Ранее Песков отказался комментировать слова Трампа о способности завершить украинский конфликт. Пресс-секретарь заявил, что высказывание экс-президента говорит о его слабом понимании ситуации.
28 июня Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах.