В Кремле исключили диалог Путина и Трампа по Украине

Песков: Путин не ведет диалог с Трампом по достижению мира на Украине

Президент России Владимир Путин не ведет диалог с бывшим американским лидером Дональдом Трампом касательно ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не так», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя информацию в западных средствах массовой информации о том, что Путин и Трамп якобы обсуждают достижение мира на Украине.

Ранее Песков отказался комментировать слова Трампа о способности завершить украинский конфликт. Пресс-секретарь заявил, что высказывание экс-президента говорит о его слабом понимании ситуации.

28 июня Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах.