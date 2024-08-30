На Украине раскрыли условия для согласия Лондона на удары Storm Shadow по России

Великобритания может разрешить Украине удары по России крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, если на это согласятся три государства. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран», — приводит его слова издание.
Он уточнил, что речь идет о Франции, Германии и США: так как ракеты являются франко-британской разработкой, в которой есть американские и немецкие компоненты. По словам собеседника издания, Париж, Берлин и Вашингтон выступают против ударов Storm Shadow по территории РФ из-за опасений эскалации ситуации.
Ранее стало известно, что Великобритания не одобрит использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как это может втянуть США в конфликт. Как сообщалось, Вашингтон боится эскалации ситуации больше, чем Лондон.