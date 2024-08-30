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10:13, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли условия для согласия Лондона на удары Storm Shadow по России

«РБК-Украина»: Лондон разрешит удары Storm Shadow по РФ при согласии трех стран

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания может разрешить Украине удары по России крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, если на это согласятся три государства. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран», — приводит его слова издание.

Он уточнил, что речь идет о Франции, Германии и США: так как ракеты являются франко-британской разработкой, в которой есть американские и немецкие компоненты. По словам собеседника издания, Париж, Берлин и Вашингтон выступают против ударов Storm Shadow по территории РФ из-за опасений эскалации ситуации.

Ранее стало известно, что Великобритания не одобрит использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как это может втянуть США в конфликт. Как сообщалось, Вашингтон боится эскалации ситуации больше, чем Лондон.

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      Кристина Есикова
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