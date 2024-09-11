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18:35, 11 сентября 2024Мир

В Великобритании заявили о неизменной позиции по ударам ракетами Storm Shadow по России

В Британии заявили, что не меняли позиции по ударам Украиной ракетами по России

Фото: Lewis Joly / AP

Позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом. Об этом заявила официальный представитель Даунинг-стрит, передает Sky News.

«Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам», — заявила представителя Даунинг-стрит.

По ее словам, на Украину прибыл глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выслушать сторону Киева.

Согласно позиции Лондона от мая 2023 года Киев может использовать ракеты в пределах «международно признанной» территории Украины.

Ранее британские консерваторы в Палате общин призвали правительство Великобритании пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России. Как заявил британский экс-министр обороны Марк Франсуа, без необходимого оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались «со связанными за спиной руками».

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      Виктория Кондратьева
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