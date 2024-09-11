В Великобритании заявили о неизменной позиции по ударам ракетами Storm Shadow по России

Позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом. Об этом заявила официальный представитель Даунинг-стрит, передает Sky News.
«Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам», — заявила представителя Даунинг-стрит.
По ее словам, на Украину прибыл глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выслушать сторону Киева.
Согласно позиции Лондона от мая 2023 года Киев может использовать ракеты в пределах «международно признанной» территории Украины.
Ранее британские консерваторы в Палате общин призвали правительство Великобритании пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России. Как заявил британский экс-министр обороны Марк Франсуа, без необходимого оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались «со связанными за спиной руками».