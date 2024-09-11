В Великобритании заявили о неизменной позиции по ударам ракетами Storm Shadow по России

В Британии заявили, что не меняли позиции по ударам Украиной ракетами по России

Позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом. Об этом заявила официальный представитель Даунинг-стрит, передает Sky News.

«Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам», — заявила представителя Даунинг-стрит.

По ее словам, на Украину прибыл глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выслушать сторону Киева.

Согласно позиции Лондона от мая 2023 года Киев может использовать ракеты в пределах «международно признанной» территории Украины.

Ранее британские консерваторы в Палате общин призвали правительство Великобритании пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России. Как заявил британский экс-министр обороны Марк Франсуа, без необходимого оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались «со связанными за спиной руками».

