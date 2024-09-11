США могут разрешить ВСУ бить вглубь России в ближайшие недели. Почему для Киева важно получить одобрение Вашингтона?

Times: США могут разрешить ВС Украины удары вглубь России в ближайшие недели

США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь территории России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Собеседники издания считают, что Вашингтон может разрешить Киеву бить вглубь России до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 22-23 сентября.

Один из источников в Уайтхолле предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента [США Джо] Байдена и других The Times

Отмечается, что Франция и Великобритания поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории, однако Киеву важно получить разрешение США по техническим причинам, связанным с наведением на цель.

Блинкен может передать Украине разрешение бить по России с помощью ATACMS

Ранее в сентябре председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью изданию Axios сообщил, что в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS).

Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS] Майкл Маккол председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

Блинкен в свою очередь отметил, что США и Великобритания являются лидерами в оказании помощи Украине в области безопасности.

В администрации Байдена произошел раскол из-за ударов ВСУ по России

В администрации президента США Джо Байдена произошел раскол по вопросу получения Украиной разрешения на удары вглубь России дальнобойным оружием, пишет Financial Times. «В то время как государственный департамент США более восприимчив к аргументам Украины и многих ее западных союзников, Пентагон и разведывательное сообщество США предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия в российском тылу», — говорится в публикации.

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

По информации газеты, заявление Байдена о том, что США обсуждают разрешение на удары дальнобойным оружием, прозвучало на фоне споров в его администрации. Так, Пентагон заметил, что Россия уже переместила свои самолеты на аэродромы, расположенные вне зоны действия ракет ATACMS.